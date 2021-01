PO-Raad vraagt scholen nog even te wachten met heropenen

De PO-Raad, de sectororganisatie voor het primair onderwijs, roept scholen op nog even te wachten met het organiseren van de heropening op 8 februari tot er meer duidelijk is over de extra maatregelen om dit veilig te kunnen laten verlopen. “De PO-Raad is blij dat kinderen binnenkort weer naar school kunnen, maar er zijn ook nog veel vragen over hoe een heropening veilig, verantwoord en uitvoerbaar kan”, aldus de organisatie.

Rinda den Besten, voorzitter van de Raad, benadrukte bij demissionair minister van Onderwijs Arie Slob dat scholen alleen open kunnen als hierover duidelijkheid is.

De voornaamste reden waarom scholen open kunnen, is omdat het deskundigenteam OMT concludeert dat kinderen nog steeds, ook voor wat betreft de Britse variant, weinig bijdragen aan verspreiding van het virus en milde klachten hebben bij besmetting. “Op basis van deze conclusie kan volgens het kabinet het basisonderwijs dus, met aanvullende maatregelen, veilig openen. Extra maatregelen zullen onder andere liggen in strengere quarantaine-regels en het eerder beschikbaar komen van sneltesten”, aldus de sectororganisatie.

Met welke extra maatregelen en adviezen de heropening verder invulling krijgt, verwacht de PO-Raad op korte termijn te horen via een brief van het Kabinet.