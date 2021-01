Recordaantal Nederlanders telt vogeltjes in de tuin

Een recordaantal van meer dan 165.000 Nederlanders deed afgelopen weekend mee aan de Nationale Tuinvogeltelling. Ze turfden in totaal ruim 2,3 miljoen tuinvogels, eveneens een record. Volgens de Vogelbescherming heeft de enorme belangstelling voor vogels kijken te maken met de lockdown, waardoor mensen aan huis gekluisterd zijn.

Het vorige record dateert van vorig jaar met bijna 91.000 deelnemers, maar dat is nu verpletterd. De top 3 bestaat dit jaar uit de huismus, koolmees en pimpelmees. Ook werden er veel merels, vinken, kauwen, roodborstjes, eksters en houtduiven gespot.

Toch werd er gemiddeld per tuin minder vogels gezien: 30 vorig jaar, tegenover 19 dit jaar. Dat komt volgens de dierenorganisatie door het zachtere winterweer van de afgelopen periode. Hierdoor verblijven veel vogels nog in bossen en weilanden, waar nog voldoende voedsel beschikbaar is.