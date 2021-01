Rustig op het Amsterdamse Museumplein, wel veel politie

Op een zonnig Museumplein in Amsterdam is het zondag rond 12.30 uur rustig, al staat er veel politie paraat. Er lopen gezinnen te wandelen, mensen zijn aan het sporten en een enkel koffietentje is open.

Er staan veel politiebusjes en ook is politie te paard aanwezig.

Burgemeester van Amsterdam Femke Halsema heeft het Museumplein en de nabije omgeving eerder zondag opnieuw aangewezen als veiligheidsrisicogebied. Die maatregel ging om 11.00 uur in.

Aanleiding voor het besluit zijn de “gewelddadigheden de afgelopen weken en de reĆ«le mogelijkheid dat vandaag opnieuw personen met slagwapens naar het plein willen komen en bereid zijn geweld te plegen”, meldde de gemeente.

Afgelopen zondagen was het plein het strijdtoneel van gewelddadigheden. Voor deze zondag was geen demonstratie aangemeld.