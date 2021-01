De politie heeft zaterdagavond een coronafeest beëindigd in Apeldoorn. Het feest was in een loods. Bijna 40 mensen kregen een bekeuring.

Agenten gingen af op een melding dat er in de loods een feest aan de gang was. De sfeer sloeg om en mensen gedroegen zich agressief tegen de politie. De aanwezige gasten waren tussen de 15 en 78 jaar oud.