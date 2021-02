90-plusser overleden na coronaprik, oorzaak overlijden onderzocht

Een hoogbejaarde persoon die was ingeënt tegen het coronavirus, is kort na de vaccinatie overleden. Onderzoek moet duidelijk maken waaraan de 90-plusser is overleden, maar volgens bijwerkingencentrum Lareb “ligt een andere oorzaak dan de vaccinatie voor de hand”, omdat de persoon al ernstige gezondheidsklachten had.

De overledene had het vaccin van Pfizer/BioNTech gekregen, laat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) weten. Het instituut voegt eraan toe: “Gemiddeld overlijden er in Nederland naar schatting tweeduizend 80-plussers per week. Hier zullen ook mensen bij zijn die pasgeleden zijn gevaccineerd.”

Het Lareb houdt alle bijwerkingen van de toegelaten coronavaccins in de gaten. Tot nu toe zijn er 1763 meldingen met 7713 vermoede bijwerkingen binnengekomen. Meestal gaat het om bekende bijwerkingen als hoofdpijn en spierpijn. Twaalf mensen kregen een allergische reactie en zes mensen kregen een epileptische aanval. Tot nu toe zijn geen bijwerkingen gevonden die nog niet eerder gezien waren.

In Noorwegen zijn enkele tientallen mensen overleden na de vaccinatie, maar volgens de autoriteiten is geen enkel sterfgeval veroorzaakt door het vaccin zelf. Sommige van deze patiënten kregen al voor de vaccinatie palliatieve zorg omdat ze uitbehandeld waren en niet lang meer te leven hadden.