Blok roept op tot onmiddellijke vrijlating medestanders Navalni

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken dringt aan op onmiddellijke vrijlating van de mensen die zijn opgepakt bij demonstraties voor de Russische oppositieleider Aleksej Navalni. In een tweet stelt Blok dat hij de gebeurtenissen “met grote zorg volgt”. Hij wijst erop dat de Europese Unie afgelopen week ook heeft opgeroepen om Navalni en zijn medestanders die zijn vastgezet vrij te laten.

Blok gaat ervan uit dat EU-buitenlandchef Josep Borell deze boodschap helder zal maken tijdens zijn bezoek aan Moskou.

Navalni had zijn aanhangers opgeroepen de straat op te gaan uit protest tegen het bewind van president Vladimir Poetin. In Rusland zijn tijdens demonstraties in diverse plaatsen honderden mensen aangehouden.