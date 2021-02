Blokhuis: coronasituatie Caribische eilanden stabiel

Op de Caribische eilanden binnen het koninkrijk is de coronasituatie inmiddels stabiel. Dat schrijft staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid) in een brief aan de Tweede Kamer.

Rond de feestdagen ging het nog slecht op onder meer Curaçao en Bonaire, maar na scherpe maatregelen daalde het aantal ziekenhuisopnamen daar sterk. Op Curaçao zijn de maatregelen inmiddels weer iets versoepeld, schrijft Blokhuis.

Dat eiland meldde op 26 januari tien nieuwe coronagevallen ten opzichte van de dag ervoor. In totaal werden er toen 4558 coronagevallen gemeld. Op Aruba waren die aantallen respectievelijk 26 en 6768. Op de kleinere eilanden Saba en Sint-Eustatius werden op 26 januari geen nieuwe gevallen gemeld.

Op alle eilanden gelden coronamaatregelen, waaronder een avondklok op Curaçao en Aruba. Vanaf half februari wil men er starten met vaccineren.

Economisch wordt het gebied hard geraakt. De eilanden zijn in grote mate afhankelijk van toerisme. Curaçao, Aruba en Sint-Maarten, allen onafhankelijke landen binnen het koninkrijk, krijgen voor honderden miljoenen aan overheidssteun, in ruil voor strenge hervormingen. Bonaire, Saba en Sint-Eustatius zijn bijzondere gemeentes en kunnen aanspraak maken op vergelijkbare regelingen die ook in Europees Nederland gelden.