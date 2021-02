CNV wil ‘harde toezeggingen’ over testen en vaccinaties leraren

Voordat de basisscholen weer opengaan, moeten er “harde en concrete toezeggingen” zijn dat leraren met voorrang kunnen worden gevaccineerd en dat ze genoeg beschermingsmiddelen krijgen. Dat wil vakbond CNV Onderwijs. Zonder zulke maatregelen is heropenen van scholen onverantwoord, vindt de bond.

Het kabinet heeft besloten dat basisscholen vanaf 8 februari weer opengaan. CNV Onderwijs is bang dat de leraren dan worden blootgesteld aan het virus of varianten daarvan. “We komen van de regen in de drup als de besmettingen ook onder leraren toenemen en daardoor klassen naar huis worden gestuurd”, stelt voorzitter DaniĆ«lle Woestenberg van CNV Onderwijs. De bond wil daarom “harde garanties” dat leraren versneld gevaccineerd kunnen worden en FFP2-gezichtsmaskers krijgen wanneer ze daar om vragen.