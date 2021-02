‘Ga gezamenlijk aan de slag met herstelbeleid na coronacrisis’

Er moet een herstelbeleid komen voor na de coronacrisis, waarbij niet alleen gekeken wordt naar economische steun voor ondernemers, maar ook naar het mentale welzijn van de samenleving. Dat stelt de Denktank Coronacrisis, met daarin onder meer de Sociaal-Economische Raad (SER), in een nieuw advies.

Volgens de denktank steunt het merendeel van de bevolking de strenge maatregelen, maar blijven er nog veel vragen. “De onrust die is ontstaan, toont dat naast het bieden van financiĆ«le steun het sociale en mentale welzijn urgent onze aandacht vraagt. Er is een grote behoefte aan toekomstperspectief dat we met elkaar moeten formuleren”, zegt SER-voorzitter MariĆ«tte Hamer, tevens voorzitter van de Denktank Coronacrisis.

“Daarin zijn de test- en vaccinatiestrategie en het gezamenlijk werken aan een herstelagenda cruciaal. Ook vraagt de onrust om een heldere aanpak die zich ook richt op ons mentale welzijn en communicatie. Betrek daarbij gedragsdeskundigen”, aldus Hamer.