Grapperhaus wil rapport bespreken met Poch en advocaat

Justitieminister Ferd Grapperhaus wil met Julio Poch en zijn advocaat om tafel om het onderzoek te bespreken naar de rol van de overheid bij zijn aanhouding in Spanje en uitlevering aan Argentinië. De minister was dit al van plan maar wilde eerst het werk van de commissie-Machielse afwachten, zegt hij.

De bedoeling van het gesprek is wat hem betreft om door het rapport te gaan en vragen door te nemen. “Dat hoort ook bij menselijk en zorgvuldigheid”, zegt de minister maandag in een toelichting. “Ik trek het mij hoe dan ook aan als iemand in Argentinië een aantal jaren in voorlopige hechtenis heeft gezeten. Ik zie dat iemand moeilijke jaren heeft gehad.”

Argentinië wilde de oud-piloot vervolgen voor mogelijke betrokkenheid bij zogeheten dodenvluchten, ongeveer veertig jaar geleden. De Nederlands-Argentijnse Poch werd vrijgesproken, maar er loopt een hoger beroep.

Of oud-piloot Poch voor een schadevergoeding in aanmerking zou moeten komen, is volgens de minister nu niet aan de orde. “Dat is iets heel anders. Daarover loopt een procedure bij de rechter.”

Het belangrijkste is volgens Grapperhaus dat de commissie antwoord heeft gegeven op veel vragen die de afgelopen jaren telkens opdoken. “Daarom heb ik begin 2019 opdracht gegeven voor dit onafhankelijke onderzoek.” De commissie concludeert dat de Nederlandse overheid destijds correct en zorgvuldig heeft gehandeld. De minister vond het vooral belangrijk voor Poch en zijn familie om duidelijkheid te krijgen over wat de overheid nu precies heeft gedaan en of dat rechtstatelijk klopte.

Grapperhaus vindt dat de onderzoekers “heel goed en grondig werk hebben afgeleverd.” Aan de hand van veel getuigen en documenten is volgens hem een goede en relevante feitenreconstructie gemaakt. “Ik zou niet weten hoe je dit nog grondiger naar boven kunt halen.”