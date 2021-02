KNMI kondigt code geel af vanwege gladheid in noorden en midden

In het noorden en midden van Nederland is in de nacht van zondag op maandag en maandagmorgen kans op gladheid door ijzel, ijsregen en/of sneeuw. Het KNMI heeft code geel afgekondigd voor de provincies Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel, Flevoland, Gelderland, Noord- en Zuid-Holland en Utrecht.

Volgens het KNMI verdwijnt de gladheid maandag aan het einde van de ochtend weer.

Dinsdag in de loop van de ochtend kan het in de noordelijke provincies opnieuw glad worden door sneeuw, met een kleine kans op ijzel.