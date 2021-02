‘Laat afhalen bestelling eerste stap zijn naar heropenen winkels’

Het kunnen afhalen van bestellingen in winkels zou “geweldig” zijn, maar ook een opstapje naar het heropenen van winkels. Daarmee reageert winkeliersvereniging INretail op het bericht dat het kabinet de mogelijkheid tot afhalen bij winkels bekijkt. Winkeliers pleiten al sinds het begin van de tweede lockdown in december voor deze optie. “De nood is zo enorm hoog”, zegt INretail.

“Hier hebben we dus ook vanaf het moment dat de lockdown eraan zat te komen op gewacht. Het afhalen van een bestellingen bij de winkeldeur, op afspraak en een afgesproken tijdstip, kan veilig en helpt ondernemers enorm. Laat dit dan ook de eerste stap zijn van een versneld regime om winkels weer open te krijgen”, zegt een woordvoerder. Volgens INretail komen de besmettingen ook niet uit winkels.

INretail zegt verder met Economische Zaken een gesprek te hebben gehad, waarin het ministerie aangaf te kijken naar het afhalen van bestellingen. “Hoe eerder, hoe beter”, benadrukt INretail, dat kleding- en schoenenwinkels vertegenwoordigt.

De Raad voor de Nederlandse Detailhandel (RDN), die onder meer drogisterijen, opticiens en bouwmarkten vertegenwoordigt, vindt ook dat afhalen winkels lucht kan geven. Ook kunnen winkeliers zo de voorraad uit de winkels verkopen, de bezorgdiensten ontlasten en het contact met klanten behouden. De RDN wijst er verder op dat eten afhalen al lang is toegestaan en geen besmettingen kent. In andere Europese landen mogen klanten al wel bestellingen ophalen bij winkels, aldus de raad.