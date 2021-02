Minderjarige verdachten brand Plaswijckpark blijven vastzitten

De twee jongens van 14 en 15 jaar die worden verdacht van betrokkenheid bij de brand in het theater van Plaswijckpark in Rotterdam, blijven veertien dagen langer in voorarrest. Dat heeft de rechter-commissaris van de rechtbank in Rotterdam maandag besloten.

Woensdagavond brandde het theatergebouw van het familiepretpark volledig af. Al snel circuleerden beelden op internet van mensen die een brand aanstaken, mogelijk in het Plaswijckpark. Na onderzoek van die beelden wist de politie de twee minderjarige verdachten op te sporen en aan te houden.