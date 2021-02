Nederland veroordeelt militaire coup in Myanmar

Nederland veroordeelt de militaire coup in Myanmar, meldt minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) op Twitter. Hij roept op tot de onmiddellijke vrijlating van regeringsleider Aung San Suu Kyi en andere democratisch gekozen politici.

Het leger heeft in Myanmar de macht gegrepen en wil nieuwe verkiezingen houden. De laatste stembusgang in november verliep teleurstellend voor de partij die gelieerd is aan de krijgsmacht en leverde een grote overwinning op voor de zittende regering.

“Het volk van Myanmar heeft al gesproken”, zegt Blok. “De uitkomst van de verkiezingen en de grondwet moeten worden gerespecteerd.”