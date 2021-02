Nieuwsuur komt met speciale uitzendingen Kamerverkiezingen

In aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen komt Nieuwsuur in februari en maart met speciale uitzendingen. Centraal staan thema-afleveringen rondom de dertien grootste politieke partijen. Daarbij is de lijsttrekker te gast en komen kiezers aan het woord over hun verwachtingen en kritiek.

Daarnaast maakt Nieuwsuur een speciale reportageserie ‘Buiten het Binnenhof’, waarbij in het hele land kiezers worden ondervraagd over hun ervaringen met en verwachtingen van de politiek.

Nieuwsuur doet niet alleen verslag van de actualiteit, maar wil ook de schijnwerper richten op de standpunten en achtergronden van de verschillende partijen. De uitzendingen zijn te zien tussen 24 februari en 12 maart. Nieuwsuur-anchors Mariëlle Tweebeeke of Jeroen Wollaars zullen de lijsttrekkers kritisch ondervragen. Politiek duider Arjan Noorlander analyseert de partijen, onder meer aan de hand van kiezersonderzoek door Ipsos. In de reguliere uitzendingen is er ook aandacht voor de overige partijen die meedoen aan de verkiezingen.