OM ingenomen met rapport over zaak Julio Poch

Het Openbaar Ministerie is tevreden met het rapport van de commissie Machielse naar de feiten in de zaak tegen voormalig piloot Julio Poch.

“Uit het rapport Machielse blijkt dat het Openbaar Ministerie in deze zaak heeft gehandeld naar zowel de letter als de geest van de rechtshulprelatie met ArgentiniĆ«, ondanks de zeer te betreuren gevolgen voor de heer Poch”, reageert Gerrit van der Burg, voorzitter van het College van procureurs-generaal van het OM.

De commissie concludeert dat het OM in de zaak rechtmatig heeft gehandeld en terecht de melding over ernstige misdrijven heeft onderzocht. Poch werd verdacht van betrokkenheid bij zogenoemde dodenvluchten tijdens de militaire dictatuur in Argentiniƫ tussen 1976 en 1983.

Het OM noemt het een belangrijke constatering dat er is voldaan aan de verplichting tot het verlenen van internationale rechtshulp. “In veel andere zaken rondom verdenkingen van ernstige mensenrechtenschendingen is dit ook gebruikelijk, en vanuit het belang van de internationale rechtsorde kan en mag het OM zijn ogen hiervoor niet sluiten”, reageert het OM.