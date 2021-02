Onderzoek: twee derde Nederlanders heeft vertrouwen in het nieuws

Hoewel de laatste tijd steeds vaker discussie ontstaat over de geloofwaardigheid van de media, toont nieuw onderzoek van Motivaction aan dat het met het vertrouwen in de journalistiek nog niet zo slecht is gesteld. Zo geeft twee derde van de ruim 2000 ondervraagden aan het nieuws te vertrouwen. Onder jong volwassenen (18-34 jaar) is er overigens meer argwaan. Van hen heeft 45 procent twijfels over de betrouwbaarheid van het nieuws in Nederland.

Volgens de onderzoekers is het vertrouwen in het nieuws en de journalistiek zelfs toegenomen vergeleken met een jaar geleden. Het nieuws wordt ook meer gevolgd dan vorig jaar. De meeste deelnemers aan het onderzoek (48 procent) checken dit tussen de twee en vijf keer per dag. Het liefst doen ze dat online of op tv.

Personen die veel vertrouwen hebben in het nieuws, zijn volgens de onderzoekers over het algemeen hoger opgeleid of hebben een hoger inkomen. Qua politieke voorkeur zijn het mensen die aangeven dat ze bij de komende Tweede Kamerverkiezingen stemmen op PvdA, VVD, D66, GroenLinks of CDA. Onder de stemmers van PVV, FvD en SGP en in mindere mate SP en PvdD is het vertrouwen iets minder.

De nieuwsbronnen van de publieke omroep worden het meest vertrouwd. Het NOS Journaal van 20.00 uur staat op de eerste plek met gemiddeld een 7,5, gevolgd door het NOS Radio 1 Journaal, Nieuwsuur en radionieuwsbulletins met allen een 7. Facebook en Twitter scoren het slechtst, met gemiddeld een 4,1. NOS-journaallezers Rob Trip en Annechien Steenhuizen krijgen zowel van de ondervraagde nieuwsgebruikers als nieuwsmijders het meeste vertrouwen.

Ruim de helft van de ondervraagden zegt na te gaan of nieuws klopt. Het gaat hier vooral om mensen die weinig vertrouwen in het nieuws hebben. Verder toont het onderzoek aan dat complottheorie├źn vooral worden geloofd door jongvolwassenen en mensen die weinig vertrouwen hebben in het nieuws.

De resultaten van de peiling worden maandagavond besproken door vertegenwoordigers van media, deskundigen en filosofen in een livestream van Het Grote InterviewTheater in Internationaal Theater Amsterdam (ITA). Het Grote InterviewTheater was opdrachtgever voor het onderzoek.