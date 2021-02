Piloot Poch is het niet eens met inhoud rapport over zijn zaak

De Argentijns-Nederlandse piloot Julio Poch is het niet eens met de conclusies in het rapport van voormalig advocaat-generaal bij de Hoge Raad Ad Machielse, die op verzoek van justitieminister Ferd Grapperhaus onderzoek heeft gedaan naar het dossier van Poch.

De voormalige piloot van Transavia “heeft met verbazing kennis genomen van het rapport dat vandaag is uitgebracht”, laten zijn advocaten weten. Advocaat Geert-Jan Knoops benadrukt “dat dit onderzoek geheel los staat van de civielrechtelijke procedure die namens de heer Poch al in 2018 is opgestart wegens onrechtmatig overheidsoptreden”.

Knoops zegt dat hem geen enkel inzicht is geboden welke stukken aan de commissie Machielse zijn verstrekt en welke onderzoeksmethode is gehanteerd. “Namens de heer Poch is er van meet af aan voor gewaarschuwd dat dit onderzoek – waar behalve de minister niemand om gevraagd heeft – een rechtstreekse doorkruising zou kunnen betekenen voor de lopende rechtszaak”.

De advocaat vindt dat de commissie de onderzoeksopdracht van de minister te buiten is gegaan, door zich ongevraagd uit te laten over de rechtmatigheid van het optreden van het OM. Knoops: “Een dergelijk juridisch oordeel dient in een rechtsstaat niet aan een ambtelijke commissie, maar aan een onafhankelijke rechter te zijn voorbehouden, in het kader van een openbaar, transparant en eerlijk proces.”

Knoops wijst in zijn reactie ook op meerdere elementen in het rapport “die aantoonbaar onjuist of onbegrijpelijk zijn”. Hij zet de juridische procedure tegen de staat door “totdat recht is geschied voor Julio Poch”.