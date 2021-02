Recorddrukte voor Reddingsbrigade in 2020

De Reddingsbrigade Nederland (KNBRD) moest afgelopen jaar veel vaker in actie komen voor mensen die in problemen waren dan voorgaande jaren. In 2020 registreerde de brigade met 306 reddingen uit levensbedreigende situaties 233 acties meer dan het jaar ervoor (92). Ook werden kinderen en hun ouders of begeleiders veel vaker met elkaar herenigd door lifeguards. Het totale aantal hulpverleningsacties van de reddingsbrigade kwam op 9301, een nieuw record.

Vooral de sterke stroming in muien zorgde er afgelopen zomer voor dat veel vaker recreanten de zee in werden gesleurd, verklaart de Reddingsbrigade Nederland de hoge cijfers. Een recordaantal van 1132 mensen kon afgelopen jaar worden geholpen. Onervarenheid met zwemmen in de zee, maar ook onbekendheid met muien en hoe te handelen als je daarmee te maken krijgt, vormden een groot probleem, stelt de KNBRD.

De organisatie denkt dat het aantal van 1127 vermiste kinderen nog hoger was geweest als de 06-polsbandjescampagne niet zoveel aandacht had gekregen. Bij zo’n honderd posten van reddingsbrigades konden jonge recreanten de polsbandjes krijgen. In 2019 telde de KNBRD 841 vermissingen.

De explosieve toename van hulpacties baart de KNBRD grote zorgen, stelt directeur Koen Breedveld. “Veel Nederlanders kwamen deze zomer naar de kust, waaronder ook die weinig ervaring hebben met zwemmen in zee en die dus in problemen kwamen”, zegt hij. De directeur gaat met een nieuw programma ervoor zorgen “dat iedereen vooral kan genieten van het vele water dat Nederland telt”. Daarbij krijgen strandvlaggen en publiekscommunicatie prioriteit. De betekenis van de strandvlaggen moet breder bekend worden en het vlaggenprotocol moet overal hetzelfde worden gebruikt. Ook wil de KNBRD het publiek beter bereiken met actuele informatie.