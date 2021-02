Relschoppers Den Bosch en Eindhoven blijven in voorarrest

Zes mannen die worden verdacht van betrokkenheid bij de rellen en plunderingen van vorige week in Den Bosch en Eindhoven, blijven veertien dagen langer in voorarrest. Dat heeft de rechter-commissaris van de rechtbank in Den Bosch maandag besloten.

Alle zes zitten volgens de rechtbank vast voor openlijk geweld. Drie van hen zitten bovendien vast voor diefstal. Meerdere winkels in Den Bosch zijn vorige week geplunderd, zoals supermarkt Jumbo, de Primera, Kruidvat en een filiaal van New York Pizza.

Het gaat om drie Bosschenaren van 20 jaar en daarnaast om een 25-jarige en een 43-jarige Bosschenaar die worden verdacht van betrokkenheid bij de rellen in hun woonplaats. De zesde verdachte die vast blijft zitten, is een man van 47 jaar uit Nunspeet. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de rellen in Eindhoven.