1,2 miljoen Nederlanders werken wel eens tijdens avondklokuren

Een op de zeven werkende Nederlanders draait soms of regelmatig nachtdiensten. Dat meldt het statistiekbureau CBS. Het merendeel moet daarvoor ’s nachts ook de deur uit. Deze nachtwerkers moeten op dit moment dus ook verklaringen bij zich hebben om te bewijzen dat het noodzakelijk is dat ze tijdens de avondklok op pad gaan.

In 2020 werkten 1,2 miljoen mensen vaak of af en toe tussen middernacht en 06:00 uur. Dat zijn er 117.000 minder dan een jaar eerder. Onder meer bij kelners en barpersoneel was een daling te zien, omdat zij vanwege de coronamaatregelen een groot deel van het jaar niet konden werken. Ruim de helft van de mensen die in de nachtelijke uren werkt, doet dat regelmatig, de rest slechts af en toe.

Nachtwerk komt vooral veel voor bij mensen in de zorg. Zo zijn ongeveer 70.000 artsen wel eens ’s nachts op de been voor hun werk. Ruim de helft van hen doet dit regelmatig.

Een op de tien mensen die ’s nachts moeten werken, doet dat vanuit huis. De rest moet ’s nachts op pad naar hun werkplek of naar wisselende locaties.