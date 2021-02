2020 was het jaar van online winkelen

2020 was niet alleen het jaar van corona, maar ook van online winkelen. Door de corona overheidsmaatregelen hebben Nederlanders het online shoppen nog meer dan ooit ontdekt. Niet alleen bouwmarkten, meubelzaken, supermarkten en speciaalzaken hadden het vorig jaar heel druk, zo ook online winkeliers. En vergeet de pakketbezorgers niet. Ruim een derde van de Nederlanders is van plan minder vaak fysiek te gaan winkelen, zo blijkt uit een onderzoek van ABN AMRO.

Volgens het CBS is het aantal internetverkopen in 2019 verdubbeld in vier jaar tijd. Afgelopen jaar ging het nog veel harder. In het derde kwartaal kwam het getal uit op 263 en in november zelfs op 364, als we uitgaan van 100 in 2015. De groei was het sterkst bij de bedrijven die internet erbij doen, maar ook bij de postorderbedrijven en de webshops (zonder winkels in de straat) is die groei enorm.

Minder vaak naar winkels

Het vele online winkelen heeft volgens het onderzoek een gevolg voor het bezoek aan winkelstraten. 35 procent van de Nederlanders zegt van plan te zijn (veel) minder naar winkels te gaan. Uit het onderzoek onder ruim 1.500 Nederlanders blijkt verder dat als er vaak in een bepaalde sector online wordt gewinkeld, de kans groot is dat voor een product uit diezelfde sector een volgende keer ook online wordt gewinkeld. Dit is vooral te zien bij winkels in de categorieën sport, elektronica en dames- en herenmode.

We kopen minder nette kleding

Ook schoenen worden maar wat graag online gekocht. In 2019 was er een stijging in het aantal online schoenen aankopen en dit zal in 2020 ook het geval zijn. Nu we alweer bijna een jaar thuis aan het werk zijn, heeft niet iedereen zin om zich netjes aan te kleden. Dat merken kledingverkopers ook. Die zaken de verkoop van nette kleding behoorlijk dalen, terwijl vesten en sweaters niet aan de te slepen waren. We zitten toch liever in een joggingbroek thuis achter ons bureau, dan in een nette broek.

Voorkeur voor fysieke winkels

Ook al liggen de winkelstraten er momenteel stil bij, nog steeds is de fysieke winkel favoriet onder de respondenten. 62 procent verkiest offline winkelen boven online winkelen. Als de situatie gaat veranderen en we straks weer naar de Kalverstraat in Amsterdam mogen, zullen winkeliers wat harder hun best moeten doen om klanten over de drempel te krijgen. Het blijft van belang om de fysieke verkoop te combineren met een website. Veel klanten willen zich online oriënteren, en doen dan vervolgens online hun aankopen of laten zich verleiden om toch naar de winkel te gaan.

Geld over

Betekent dit nu dat we het afgelopen jaar flink meer geld hebben uitgegeven? Dat is niet het geval, omdat er veel is weggevallen. Zo konden we een groot deel van het jaar geen geld uitgeven in cafés, restaurants, bioscopen, tijdens een festival of in musea. En we hebben nauwelijks het vliegtuig gepakt. Hierdoor bleef er voldoende geld over voor dat extra paar schoenen, een lekker zittende broek voor thuis, een bureau om aan te werken, fitness kleding of sportartikelen.