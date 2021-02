Action: nog niet zeker of afhalen volgende week al meteen kan

Koopjesketen Action weet nog niet of het gaat lukken om volgende week al winkels te heropenen voor afhalers. Van het kabinet mag dat vanaf 10 februari, maar de discounter wil goed de tijd nemen om de organisatie op de verandering aan te passen. Bovendien vinden er in diverse filialen van Action momenteel nog verbouwingen plaats, waardoor die winkels sowieso pas later open kunnen voor het zogeheten ‘click en collect’.

“We hebben de techniek, maar we moeten dit wel in alle winkels nog mogelijk maken”, laat een zegsman weten. In Frankrijk, BelgiĆ«, Duitsland en Oostenrijk heeft Action al eerder een afhaalsysteem opgetuigd. Daar kunnen klanten via de website van Action al producten bij hun lokale winkel reserveren en daar ophalen. Klanten betalen pas bij de winkel.

Het is de bedoeling dat dit systeem straks ook in de bijna vierhonderd Nederlandse filialen van Action mogelijk wordt. Dat betekent ook dat klanten hun bestellingen pas een dag later kunnen ophalen. “De overheid heeft een minimum gesteld van vier uur, maar wij kiezen er om operationele redenen voor om dit iets langer te maken. Wie bijvoorbeeld iets op donderdag bestelt, kan dat waarschijnlijk pas in de loop van de vrijdag ophalen.”

Action is van plan in eerste instantie zo’n 1500 tot 2000 artikelen aan te bieden, op een normaal assortiment van ongeveer 6000 producten. Volgens de woordvoerder zal per productcategorie gekeken gaan worden welke artikelen erg gewild zijn. Zo zul je straks waarschijnlijk wel sokken bij Action kunnen afhalen, maar niet jurkjes in allerlei maten. En bij wasmiddelen zijn waarschijnlijk ook niet alle varianten beschikbaar, maar alleen de meest populaire.

De keten is blij dat de overheid op deze manier weer enige mogelijkheden geeft. Toch had Action liever echt zijn deuren weer geopend. “Maar we snappen dat dit nu even niet realistisch is.”