Afgelopen etmaal weer minder besmettingen dan gemiddeld

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft het afgelopen etmaal 3592 positieve coronatests geregistreerd. Dat zijn er minder dan gemiddeld in de afgelopen week, maar iets meer dan maandag. Toen noteerde het instituut 3280 nieuwe besmettingen, het laagste aantal sinds eind september.

In de afgelopen zeven dagen zijn in totaal 28.628 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat komt neer op gemiddeld 4090 positieve tests per etmaal. Dit cijfer daalt al sinds 22 december gestaag.

In Rotterdam kwam met 147 positieve testresultaten het hoogste aantal nieuwe besmettingen aan het licht. In Amsterdam werden 135 mensen positief getest, in Den Haag 73 en in Tilburg 64.

Het aantal aan Covid-19 gerelateerde sterfgevallen steeg het afgelopen etmaal met 83. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden, want meldingen komen soms met vertraging binnen. Op dinsdag is het aantal meldingen vaak hoger dan op maandag. Vorige week meldde het RIVM op dinsdag 87 sterfgevallen.

Het aantal vastgestelde besmettingen in Nederland nadert het miljoen. Sinds het begin van de uitbraak, eind februari vorig jaar, zijn 985.255 Nederlanders positief getest.