Boekenbranche niet enthousiast over alleen afhalen boeken

Alles is beter dan een gesloten boekhandel, maar het openstellen voor alleen het afhalen van bestellingen zal de omzet van de boekhandels niet veel helpen. Dat zegt de Koninklijke Boekverkopersbond (KBb). Ook vraagt de bond zich af of buiten boeken overhandigen in de maanden februari en maart “met het Nederlandse weer” gaat lukken.

“We vinden er vast wat op, maar ideaal is het niet”, zegt Anne Schroën, directeur van de KBb. Daarbij is volgens haar de kern van een bezoek aan een boekhandel het kunnen rondkijken en advies kunnen krijgen. “Veel van de bezoekers van een boekhandel gaan weg met een boek dat ze van tevoren nog niet scherp voor ogen hadden. Die willen in kasten kijken en door boeken bladeren. Dat kan met een afhaalbalie nog steeds niet.”

Ook zal de mogelijkheid tot afhalen de omzet niet veel helpen, denkt Schroën. Sinds de harde lockdown in december draaien de boekverkopers nog maar 10 procent van de omzet, zegt ze. Door de actie #steunjeboekhandel, waarmee de boekensector in januari consumenten opriep hun lokale boekhandel te steunen, is er 5 tot 10 procent bijgekomen. “Maar de omzet was zo dramatisch teruggevallen dat twee keer een beetje nog steeds maar een beetje is”, zegt de directeur.

Schroën hoopt dat de omzet door de afhaalmogelijkheid tot 30 of 40 procent kan aantrekken. “Maar dat is niet genoeg voor het economisch model van een boekhandel.” En dan zitten boekhandels nog met verouderde voorraden. “Delen kunnen we terugsturen, een deel hopen we toch nog te verkopen”, aldus Schroën.