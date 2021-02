Bunschoten start volgende week met grootschalige coronatest

De Utrechtse gemeente Bunschoten (bijna 22.000 inwoners) start volgende week met het grootschalig testen van de bevolking op een eventuele besmetting met het coronavirus. Alle Bunschoters vanaf zes jaar worden uitgenodigd om mee te doen aan de test. Kinderen van zes tot twaalf jaar worden getest met de meer kindvriendelijke mondspoel kit, een methode waarbij ze een slokje water uitspugen dat vervolgens wordt getest. Deelnemers vanaf twaalf jaar krijgen een PCR-test, maakte de gemeente dinsdag bekend.

De grootschalige coronatest is een proef van het ministerie van Volksgezondheid. De proef moet beter zicht geven op het virus en de verspreiding ervan. Bunschoten is voor de pilot uitgekozen, omdat in deze christelijke gemeente al langere tijd sprake is van relatief veel besmettingen. Maar hoewel veel mensen besmet zijn geraakt, is er zeker nog geen sprake van groepsimmuniteit, aldus de GGD regio Utrecht.

Volgende week start dezelfde proef ook in Dronten. Die plaats in de provincie Flevoland werd uitgekozen omdat het een heel gemiddelde Nederlandse gemeente is waar de testbereidheid groot is, maar waar zich niet opvallend veel besmettingen hebben voorgedaan. Ook in de Rotterdamse wijk Charlois wordt grootschalig getest.

Het maakt voor de proef niet uit of mensen die zich laten testen wel of geen coronaklachten hebben. Wie meedoet aan de proef mag zich in Bunschoten in zes weken tijd net zo vaak laten testen als gewenst. In de Utrechtse gemeente wordt ook onderzocht hoe mensen geholpen kunnen worden als ze in isolatie of quarantaine moeten.

Bunschoten opent grootschalige testlocaties in een kerk en in een sporthal. In Eemdijk komt een testbus te staan. Daarnaast blijft de gewone testlocatie bij De Haven open voor mensen die niet aan de proef meedoen, maar die wel aan corona gerelateerde klachten hebben.