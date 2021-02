Burgemeester Den Bosch: Ze dreigden stadhuis in brand te steken

Bij de gemeente Den Bosch waren vorige week maandag signalen dat relschoppers het stadhuis in brand wilden steken. Dat zei burgemeester Jack Mikkers dinsdag bij een debat in de Bossche gemeenteraad over de rellen.

Het was volgens Mikkers één van de dreigingen die er die avond in de stand hingen. Relschoppers hadden diverse kanten op kunnen gaan. “We werden verrast door de snelle ontwikkeling. We wisten niet welke kant de groep op zou gaan en hoe heftig dit zou worden.”

Mikkers reageerde daarmee onder meer op vragen uit de gemeenteraad waarom de bruggen naar het centrum niet waren opgehaald of geblokkeerd.

Op maandag 25 januari braken in Den Bosch rellen uit. Rond de 150 relschoppers bewogen zich vanuit met name de Graafsewijk richting het nabijgelegen centrum. Daar werden winkelruiten ingegooid, auto’s vernield en ondersteboven gegooid. Winkels als de Primera en Jumbo werden geplunderd.

In de hele gemeente geldt nog altijd een noodverordening, zodat autoriteiten snel kunnen reageren. Er is nog altijd soms dreiging, zei Mikkers tegen de raad. “Ik wil waakzaam zijn. Ik weiger te accepteren dat dit nog een keer gebeurt. Ik wil daarom niet steeds afschalen en dan weer opnieuw een noodbevel uitvaardigen.” Door het noodbevel kan iedereen in Den Bosch ook zonder aanleiding worden gefouilleerd.

Mikkers ging ook nog in op de ME, die in zijn ogen te laat was. “Toen de ME er om 21.30 uur was, was het ook binnen tien minuten opgelost. Als ze er eerder waren, hadden we het probleem niet gehad. Dat is geen verwijt, maar een constatering. Daarom wil ik wel weten wat we meer hadden kunnen doen.” Dat is de belangrijkste vraag van een onderzoek dat Mikkers vorige week meteen al aankondigde. “Ik heb nooit gezegd dat de schuld bij de politie lag. Ik heb alleen politieagenten gezien die zich wilden inzetten voor de veiligheid van onze burgers.”

De politie heeft inmiddels al enkele verdachten van de rellen opgepakt en voor de rechter gebracht. Volgende week zullen de eersten in het openbaar voor de rechter verschijnen.