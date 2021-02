Derde verdachte aangehouden voor datadiefstal bij GGD

De politie heeft een derde verdachte aangehouden in verband met het datalek bij de GGD. Het gaat om een 25-jarige man uit Amstelveen. Hij is dinsdag aangehouden, meldt de politie.

Eerder zijn al twee medewerkers, een 23-jarige man uit Alblasserdam en een man van 21 jaar uit Heiloo, aangehouden omdat ze privégegevens zouden hebben verhandeld van mensen die zich op corona hadden laten testen. De twee werkten op een callcenter van de GGD.

De GGD meldde eind vorige week dat nog meer mensen waren aangehouden, maar kwam daar later op terug. In een verklaring meldde de instantie vrijdag dat “toen bekend werd dat er persoonsgegevens buiten onze ‘poorten’ terecht waren gekomen – direct twee mensen zijn gearresteerd. En afgelopen week nog meerdere”. Die laatste zin is vervolgens verwijderd.

Bij het datalek, dat ontdekt werd door RTL Nieuws, zijn onder meer adresgegevens, telefoonnummers en burgerservicenummers (bsn) gestolen. Volgens RTL Nieuws werd de GGD al maanden voor de datadiefstal gewaarschuwd door eigen medewerkers over de kwetsbaarheden rondom de coronasystemen. Deze zorgen zouden door leidinggevenden zijn weggewuifd.