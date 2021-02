Horeca ‘teleurgesteld’ over verlenging lockdown

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is “teleurgesteld” over het besluit van het kabinet om de lockdown tot 2 maart te verlengen. De branchevereniging van de horeca mist opnieuw perspectief, zegt KHN-voorzitter Robèr Willemsen. “De routekaart die net verschenen is dicht ik maar dezelfde kwaliteit toe als het test- en vaccinatiebeleid. Daar kunnen we ook niet zoveel mee.”

“In deze routekaart staan nog steeds de fouten die men tijdens de eerste lockdown nam door niet na te denken”, stelt Willemsen. Dan gaat het om het bekijken van de grootte van horecazaken en het veel te lang in stand houden van beperkingen, zegt de voorzitter.

De vereniging blijft perspectief missen en betreurt het dat het kabinet geen oog lijkt te hebben voor de ‘slimme’ oplossingen waar de branche al maanden geleden mee kwam. KHN ziet mogelijkheden op terrassen, maar ook binnen, door op de aantallen bezoekers en ventilatie in de horecazaken te letten. “We proberen al die tijd al om tafel te komen”, zegt Willemsen, maar “als deze routekaart tevoorschijn komt is het de vraag of het kabinet wil luisteren”.

Dinsdagavond maakte premier Mark Rutte bekend dat de lockdown verlengd wordt tot 2 maart. Voor alle winkels geldt vanaf 10 februari de mogelijkheid tot het afhalen van bestellingen. Dat mag alleen buiten. Ook zit er vier uur tussen het plaatsen van een bestelling en het ophalen, “om funshoppen te voorkomen”, aldus de premier.

Middelbare scholen blijven tot zeker 1 maart gesloten. Over de avondklok, die op 10 februari afloopt, laat het kabinet zich adviseren door het Outbreak Management Team en neemt het eind deze week een besluit.