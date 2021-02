Invictus Games kunnen ook dit jaar niet doorgaan door corona

De Invictus Games kunnen dit jaar opnieuw niet doorgaan als gevolg van de coronapandemie. Het internationale sportevenement voor militairen met blijvend letsel zou vorig jaar mei al worden gehouden in Den Haag, maar moest toen ook al worden uitgesteld.

De stichting die het evenement organiseert, heeft de sporters van het besluit op de hoogte gebracht, meldt het ministerie van Defensie. Uitstel is “de enige mogelijkheid de gezondheid van alle deelnemers te waarborgen en tegelijkertijd ook recht te doen aan het gedachtegoed van de Invictus Games”, schrijft de stichting in een brief.

“Alle aangepaste andere scenario’s zijn omgeven met te veel onzekerheden en risico’s”, zegt bestuursvoorzitter Mart de Kruif. “Of zelfs simpelweg onmogelijk door beperkingen ter plaatse en het ontbreken van faciliteiten zoals hotels en cameraploegen.”