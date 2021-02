Kabinet wil nieuw OMT-advies over ‘hele pakket’ coronamaatregelen

Het kabinet vraagt het Outbreak Management Team (OMT) opnieuw om advies over “het hele pakket aan maatregelen”, waaronder de avondklok. Die loopt vooralsnog af op 10 februari om half vijf ’s ochtends.

Het nieuwe OMT-advies wordt eind deze week verwacht, zei demissionair premier Mark Rutte dinsdag tijdens de persconferentie over de coronamaatregelen. Op 23 februari komt er een “nieuw weegmoment” voor het kabinet en volgt er meteen een nieuwe persconferentie, aldus de premier.

Volgens hem wist het kabinet bij de invoering van de avondklok al dat het effect ervan niet direct duidelijk zou zijn. Daarvoor zijn tenminste twee weken nodig, aldus Rutte. De avondklok ging zaterdag 23 januari in.

Het kabinet wil graag van de avondklok af, maar het is nog niet zeker dat die zeer omstreden maatregel verdwijnt. “Ik kan het niet garanderen”, zei Rutte. De Tweede Kamer ging schoorvoetend akkoord.

Het kabinet wil weten of het huidige pakket voldoende is om de Britse variant van het virus te bestrijden. Al twee derde van alle nieuwe besmettingen zijn van deze variant. Het Britse variant is 1,5 keer zo besmettelijk als het ‘oude’ virus.

De huidige lockdown wordt voortgezet tot 2 maart. Het betekent onder meer de horeca dicht blijft net als theaters en bioscopen, huishoudens mogen maar een gast per dag ontvangen en alcoholverkoop- en gebruik in de avond in het openbaar blijft verboden.

De enige versoepeling is dat de basisscholen en kinderopvang weer opengaan en de detailhandel krijgt wat meer ruimte. Klanten kunnen bij alle winkels hun bestelling gaan ophalen.