Kamer wil wekelijks OMT-advies over meer fysiek onderwijs

De Tweede Kamer wil wekelijks van het Outbreak Management Team (OMT) horen wat er weer kan qua fysieke lessen in het onderwijs. Een motie van D66’er Paul van Meenen die daartoe oproept is dinsdag aangenomen.

Door de lockdown wordt er nu drastisch minder lesgegeven, van het basisonderwijs tot de universiteit. Onderwijs gebeurt veelal op afstand en alleen selecte groepen, zoals eindexamenleerlingen, kunnen nog naar school voor les. De motie van D66 wil dat het OMT wekelijks een stand van zaken deelt over “de laatste wetenschappelijke inzichten, internationale vergelijkingen en de inzet van alle beschikbare middelen”.

In het middelbaar en hoger onderwijs vinden momenteel proeven plaats met onder meer sneltesten en spatschermen. Op basis daarvan wordt gekeken of onderwijsinstellingen al dan niet deels weer open kunnen. Het is nog niet bekend wanneer de eerste resultaten van deze pilots bekend zijn.

Het OMT adviseerde afgelopen weekend dat het basisonderwijs volgende week wel weer open kan, zij het met aanvullende maatregelen. Er wordt nog gesproken over welke dat precies zijn, maar in ieder geval wordt geadviseerd dat de hele klas in quarantaine gaat bij een besmetting.