Minister Blok roept ambassadeur Myanmar op het matje na coup

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken roept de ambassadeur van Myanmar op het matje. Dat gebeurt naar aanleiding van de militaire staatsgreep in het land.

“Dit is ernstig genoeg om ook op die manier onze ongenoegen te laten blijken”, zei de bewindsman in de Tweede Kamer op een vraag van Salima Belhaj van D66. De ambassadeur verblijft in Brussel.

Het leger greep maandag de macht. De spanningen waren opgelopen na de verkiezingen in november. Toen verloor de partij die gelieerd is aan de militairen, terwijl de partij van regeringsleider Aung San Suu Kyi won.

Nederland zal in de Europese Unie pleiten voor uitbreiding van bestaande sancties. Blok is “hoopvol” dat de lidstaten zich daar achter zullen scharen. In 2019 was er in de EU nog onvoldoende steun voor meer sancties tegen Myanmar.