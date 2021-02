Nog volop overleg over maatregelen basisonderwijs

Basisscholen gaan maandag weer open, maar de vraag is nog hoe ze dat precies moeten gaan aanpakken. Daarover wordt dinsdag nog volop overleg gevoerd, zowel in Den Haag als elders. “Wij willen bijvoorbeeld graag weten welke maatregelen verplicht zijn en welke een advies”, zegt een woordvoerder van de PO-Raad, de vereniging van schoolbesturen in het basisonderwijs. “Iedereen overlegt momenteel met iedereen, het is een grote bijenkorf.”

De PO-Raad heeft zelf onder meer overleg gevoerd met zo’n 600 schoolbesturen uit de achterban. De sectororganisatie hoopt woensdag antwoord te kunnen geven op de prangende “hoe-vraag”, aldus de zegsman. “Hoe snel het gaat, hangt wel echt van het kabinet en het ministerie van Onderwijs af. Zij moeten beslissen. Wij willen graag meedenken over wat haalbaar en uitvoerbaar is.”

Duidelijk is wel dat het advies van het Outbreak Management Team (OMT) over de openstelling van de scholen zwaar weegt. Het OMT raadt onder meer aan om als een leerling besmet raakt de hele klas te laten testen en een paar dagen naar huis te sturen. Verder suggereert het OMT om het aantal contacten van leerlingen te beperken, bijvoorbeeld door ze in vaste kleine groepjes te laten samenwerken. Voor groep 7 en 8 denkt het OMT aan een systeem met koppels, zogeheten ‘buddy’s’. Die hoeven geen afstand van elkaar te houden, maar wel van de andere leerlingen.