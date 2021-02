Poch: ik blijf vechten voor een beetje gerechtigheid

De Argentijns-Nederlandse piloot Julio Poch wil samen met zijn familie “blijven vechten tot we een beetje gerechtigheid krijgen” in zijn geschil met de Nederlandse overheid. Dat zei Poch maandag in het programma Jinek, die ondanks alles “trots” is om Nederlands staatsburger te zijn.

Een commissie onder leiding van voormalig advocaat-generaal bij de Hoge Raad Ad Machielse zei maandag dat de overheid rechtmatig heeft gehandeld in het onderzoek naar Poch en de medewerking aan zijn aanhouding in Spanje. Poch zei dat het “een gemiste kans” was van de commissie om niet met de fouten naar buiten te komen die volgens hem in zijn dossier zijn gemaakt.

Poch zat samen met zijn advocaat Geert-Jan Knoops bij Eva Jinek aan tafel. Knoops herhaalde dat het nieuwe rapport niets verandert aan de lopende rechtszaak wegens onrechtmatig overheidsoptreden. Ook wijst hij erop dat Poch nooit door de commissie is gehoord. “Het is een eenzijdig en niet transparant onderzoek geweest”, zegt Knoops. “Voor ons staat vast dat dit rapport geen waarde heeft.” Verder vindt de advocaat dat de commissie haar mandaat heeft overschreden, door zich ongevraagd uit te laten over de rechtmatigheid van het optreden van het Openbaar Ministerie.

Argentiniƫ wilde Poch vervolgen omdat het hem verdacht van betrokkenheid bij vluchten waarbij tegenstanders van het regime van dictator Videla uit vliegtuigen werden gegooid. Nederland zag zelf geen kans Poch uit te leveren, omdat hij ook de Nederlandse nationaliteit heeft, maar leverde wel informatie aan Spanje over een vlucht van Poch naar Valencia in 2009, waarna hij werd gearresteerd en uitgeleverd. Een Argentijnse rechter sprak Poch eind 2017 vrij. Wel loopt nog een hoger beroep.