Rust voor dieren in ondergelopen en afgesloten uiterwaarden

Om wild dat op de vlucht is voor het hoge water in de grote rivieren rust te gunnen, heeft natuurbeheerder Staatsbosbeheer een aantal uiterwaarden afgesloten. Het gaat onder meer om de Millingerwaard en de Loenensche Buitenpolder in de buurt van Nijmegen, om de zogeheten Wakkere Dijk in polder Munnikenland bij Slot Loevestein en om gebieden bij Dreumel en Hurwenen. Als het water verder stijgt, volgen meer afsluitingen.

De waterstand van de Rijn bij Lobith is dinsdagmorgen gestegen naar 13,38 meter boven NAP. Tegen het einde van de week verwachten Rijkswaterstaat en de waterbeheerders de hoogste waterstand. Die zal net onder de 15,00 meter boven NAP blijven. Dat is vergelijkbaar met het hoge water van 2018. Het hoogwater veroorzaakt geen ernstige veiligheidsproblemen, maar “het is wel heel veel water”, aldus een woordvoerster van waterschap Rivierenland, dat de rivierdijken vanaf de Duitse grens tot in Zuid-Holland beheert.

Hoogwater in de rivieren trekt altijd veel kijkers. Het schap waarschuwt dat belangstellenden zich aan de coronaregels moeten houden, zoals voldoende afstand houden en geen groepsvorming.