Schoolleiders: advies OMT is niet werkbaar

Terwijl de verschillende bonden rondom scholen en het ministerie van Onderwijs nog met elkaar in gesprek zijn over hoe de basisscholen vanaf 8 februari weer kunnen openen, stellen schoolleiders dat “de OMT-adviezen voor veel scholen niet werkbaar” zijn. Dat zegt een woordvoerder van de Algemene Verenging Schoolleiders (AVS).

“In het OMT zitten ook geen schoolleiders”, verklaart de woordvoerder de kritiek uit de achterban. “Zij zijn net zo min onderwijsexperts als dat wij virologen zijn.” De bestuurders wachten berichtgeving over de protocollen dan ook af, maar ze gaan “er niet vanuit dat de dingen die het OMT heeft gezegd, ook zomaar overgenomen worden. Die adviezen moeten eerst verder worden uitgezet.”

Een niet werkbaar advies is volgens de bestuurders bijvoorbeeld het opdelen van leerlingen in duo’s, die dan van elkaar geen afstand hoeven te houden maar wel van de andere klasgenoten. “Opdelen in groepjes wordt heel lastig, dat vraagt veel organisatie en je krijgt dan heel veel verschillende groepjes in een ruimte”, legt de AVS-woordvoerder uit. Daar moet dan op worden toegezien, naast het lesgeven.

Het voorbeeld kenmerkt volgens AVS het dilemma van leidinggevenden. “Uit onze peiling van afgelopen weekend komt naar voren dat 79 procent van de schoolleiders in het belang van de leerlingen de scholen wil openen. 58 procent wil open in het belang van de leraren, een verschil van ruim 20 procent. Het geeft aan waar de schoolleiders mee zitten: het belang van onderwijskwaliteit enerzijds en veiligheid anderzijds.”

Onduidelijk is of tijdens de persconferentie dinsdagavond meer duidelijk wordt over de voorwaarden waaronder lagere scholen vanaf volgende week de deuren weer moeten openen. Omdat “tot nu toe alles zeer onduidelijk is”, hoopt AVS uiterlijk woensdag concrete protocollen te hebben. “Anders wordt het te krap om het te organiseren voor maandag.”