Verdachte van plunderen Primera Den Bosch blijft vastzitten

Een 19-jarige verdachte uit Den Bosch, die betrokken zou zijn bij de rellen in zijn stad en de plundering van de Primera, blijft veertien dagen langer in voorarrest. Dat heeft de rechter-commissaris van de rechtbank in Den Bosch dinsdag bepaald.

De Bosschenaar werd afgelopen weekend opgepakt. De Primera was niet de enige winkel die vorige week maandagavond tijdens ongeregeldheden schade opliep. Onder meer de Jumbo, Kruidvat en een filiaal van New York Pizza waren ook de dupe van de rellen.

Woensdag worden opnieuw verdachten voorgeleid aan de rechter-commissaris in Den Bosch.