Zwemscholen vrezen deze zomer voor zwemveiligheid jonge kinderen

Zo’n driehonderd zwemscholen in Nederland vrezen dat meer jonge kinderen kunnen verdrinken deze zomer omdat ze niet of onvoldoende hebben leren zwemmen. De wachttijden voor zwemlessen zijn het afgelopen jaar namelijk fors langer geworden, zeggen de zwemschooleigenaren van Nederlandse Stichting Water- & Zwemveiligheid NSWZ, Envoz, Easy Swim en ZwemOnderwijs Nederland. Veel kinderen in de leeftijd tussen de drie en zes jaar missen daarom hun eerste belangrijke zwemlessen voor de zomerperiode.

In 2019 verdronken 102 personen in Nederland, becijferde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Meer dan de helft van hen was ouder dan 60 jaar. “Het lage aantal jonge verdrinkingsdoden is iets om trots op te zijn, maar we zijn bang dat het zal oplopen deze zomer”, zegt Envoz. “Zonder ervaring in het water weten kinderen niet hoe dodelijk het kan zijn.”

Sinds de eerste lockdown op 16 maart vorig jaar hebben zwemscholen ongeveer achttien weken geen zwemles kunnen geven. Die vertraging komt bovenop de wachttijd die zwembaden normaal gesproken al hebben. “Bovendien kost het tijd voor kinderen, die in een eerder stadium bijna hun diploma hadden behaald, om weer op niveau te komen”, zegt de NSWZ. “Gemiddeld genomen is de wachttijd voor onze scholen gegroeid naar een jaar tot anderhalf jaar.” Ook de andere koepelorganisaties zagen hun gemiddelde wachttijd groeien naar minimaal een jaar.

Het probleem van opgelopen wachttijden geldt volgens hen daarom ook voor de zomer van 2022. ZwemOnderwijs Nederland: “Het kan gebeuren dat je kind pas richting de zomer van volgend jaar in aanmerking komt voor zwemles. We willen ouders daarom nadrukkelijk waarschuwen: laat je kind niet alleen bij water.”