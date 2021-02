AstraZeneca: coronavaccin werkt beter bij tweede prik na 12 weken

Het coronavaccin van farmaceut AstraZeneca werkt beter wanneer mensen twaalf weken na de eerste vaccinatie een herhaalprik krijgen. Dat is de maximale tussenperiode voor dat vaccin. De bescherming is dan 82 procent. “Het verlengen van de tussenperiode versterkt niet alleen de werking van het vaccin, maar maakt het ook mogelijk om meer mensen te vaccineren”, concludeert AstraZeneca.

Het vaccin moet twee keer worden toegediend, met vier tot twaalf weken tussen de eerste en tweede inenting. Hoe langer de tussenperiode is, hoe meer mensen met de bestaande voorraad kunnen worden gevaccineerd.

AstraZeneca heeft het vaccin AZD1222 getest op 17.177 mensen in Groot-BrittanniĆ«, BraziliĆ« en Zuid-Afrika. Net als de andere vaccins kan AZD1222 niet elke besmetting voorkomen, het kan gebeuren dat mensen ondanks de vaccinatie toch corona oplopen. Maar volgens AstraZeneca voorkomt het middel “in 100 procent van de gevallen” dat mensen zo ziek worden van corona dat ze in het ziekenhuis belanden en eraan overlijden. Bovendien daalt het aantal mensen dat zonder coronaklachten anderen kan besmetten. Na de eerste prik daalt de zogenoemde asymptomatische transmissie met 67 procent.

Het vaccin van AstraZeneca werd vorige week toegelaten op de Europese markt. AstraZeneca meldde eerder dat het vaccin 70 procent bescherming bood. Bij de eerste proeven was dit zelfs 90 procent. Dat hoge percentage was mogelijk een vertekend beeld. Het ging om een kleine groep proefpersonen, van wie een deel per ongeluk een verkeerde dosis van het vaccin kreeg.