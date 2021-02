Bioscopen gaan mogelijk liveshows songfestival tonen

De Nederlandse organisatie van het Eurovisiesongfestival is in gesprek met een aantal grote bioscoopketens om de liveshows in mei in zalen door heel Nederland te tonen. Het is een van de manieren om mensen toch gezamenlijk naar de shows te laten kijken als er straks geen publiek welkom is in Rotterdam Ahoy, zei uitvoerend producent Sietse Bakker woensdag tijdens een persconferentie.

“We onderzoeken hoe we toch zo veel mogelijk mensen verantwoord, ook in een kleinere setting, bij elkaar kunnen brengen”, zei Bakker. Bioscopen bieden daarin volgens hem een mogelijke oplossing als corona het nog niet mogelijk maakt om Ahoy volledig te vullen. “Waar nodig op anderhalve meter natuurlijk. Op die manier kunnen mensen toch samen van het songfestival genieten.”

Tijdens de onlinemeeting werd bekend dat het Eurovisiesongfestival vanwege de aanhoudende coronacrisis niet in normale vorm doorgaat. De organisatie mikt desondanks nog altijd op een scenario waarin alle deelnemers, onder strikte maatregelen, naar Rotterdam komen. Ook wordt een songfestival met publiek nog niet uitgesloten.