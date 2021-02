Caribisch eilanden kunnen half februari starten met prikken

Het Caribische deel van het Koninkrijk kan waarschijnlijk gewoon rond 15 februari, zoals gepland, beginnen met prikken. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid.

Het RIVM bereidt de eerste verzendingen voor van het Moderna-vaccin voor Saba en Sint Eustatius. Voor Bonaire en de CAS landen (Curaçao, Aruba en Sint Maarten) krijgen in deze eerste fase om vaccins van BioNTech/Pfizer.

In die landen en in de bijzondere gemeente Bonaire komen eerste instantie zorgmedewerkers en mensen ouder dan 60 jaar in aanmerking voor het Moderna-vaccin. Op Saba en Sint-Eustatius wordt het Moderna-vaccin in één keer aangeboden aan alle volwassenen.