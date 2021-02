Europese Commissie akkoord met steun aan AEB in 2019

De Europese Commissie (EC) is woensdag akkoord gegaan met een financiële injectie in het Amsterdamse afval- en warmtebedrijf AEB. Het gaat om geld dat al in 2019 beschikbaar is gesteld.

De gemeente Amsterdam maakte in dat jaar 80 miljoen euro vrij als noodkrediet. Daarvan werd 35 miljoen gebruikt. Maar omdat dat bedrag niet binnen zes maanden kon worden terugbetaald, zoals bij noodkredieten de bedoeling is, moest de steun worden omgevormd tot ‘herstructureringsbijdrage’ waarvoor Europese toestemming nodig was. Die is deze woensdag verleend. Herstructureringssteun wordt alleen verstrekt als het bedrijf in kwestie reorganiseert.

Volgens de Europese Commissie is het goed geweest dat AEB met de financiële bijdrage kon blijven draaien. In de weken in 2019 dat de verbrandingsovens van het bedrijf noodgedwongen stillagen, ontstonden grote problemen bij de afvoer en verwerking van huisvuil en slib. Sindsdien is er bij het bedrijf veel verbeterd. Zo ziet de EC dat AEB heeft bezuinigd en onderdelen heeft afgestoten, waaronder het aandeel in Westpoort Warmte.

AEB, waarvan de gemeente Amsterdam de enige aandeelhouder is, staat sinds kort officieel in de etalage, na een lang en moeizaam traject dat onder meer wethouder Udo Kock (D66) in september 2019 dwong op te stappen. Er loopt een raadsenquête naar de gang van zaken. In het najaar wordt daarvan het eindrapport verwacht.