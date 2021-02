Het is mogelijk om de tweede prik bij het coronavaccin van Pfizer tot zes weken na de eerste inenting toe te dienen. De Gezondheidsraad herhaalt dat advies aan het kabinet. Het kabinet wil de periode tussen de twee prikken uitstellen zodat meer mensen kunnen worden ingeënt met het beschikbare vaccin. Als er geen schaarste is, is het beter om de tweede prik na 3 weken te geven, aldus de Gezondheidsraad.