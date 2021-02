Kabinet: salarisverhoging zorg is aan volgende regering

Het kabinet vindt het aan een volgende regering om werk te maken van een beter salaris en betere arbeidsvoorwaarden voor zorgverleners. Zelf daar voorstellen voor doen “acht het kabinet niet verenigbaar met de demissionaire status van het kabinet”, schrijft minister Tamara van Ark (Medische Zorg) aan de Tweede Kamer.

De oppositie roept al maanden op tot een betere waardering voor werknemers in de zorg. Lange tijd werden voorstellen daartoe geblokkeerd door de coalitiepartijen. Na de val van het kabinet stemde een meerderheid van de Kamer toch voor een motie van de SP en de PvdA.

Uitvoering van die motie zal dus nog wel even op zich laten wachten, blijkt uit de brief. “Investeringen in structureel betere arbeidsvoorwaarden van zorgpersoneel vragen om fundamentele beleidskeuzes die aan een volgend kabinet zijn”, aldus Van Ark.