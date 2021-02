Kabinet: weinig ruimte voor meer thuiswerken, alsnog maatregelen

Van de mensen die thuis kunnen werken, doet een aanzienlijk deel dat ook. Dat maakt dat de ruimte die het kabinet heeft om ervoor te zorgen dat meer mensen thuis werken, “beperkt” is. Dat schrijft minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) aan de Tweede Kamer. Toch werkt het kabinet, mede op last van de Kamer, aan maatregelen die zich op de kleine groep mensen richt die niet naar kantoor hoeft, maar daar toch regelmatig heen gaat.

Uit vrijwel alle onderzoeken, van onder andere het RIVM en TNO, blijkt dat iets minder dan de helft van de werkende mensen in elk geval een deel van de week thuis werkt. Volgens het RIVM kunnen twee op de drie werkenden thuiswerken. Van die groep werkt bijna drie kwart “ook daadwerkelijk zo veel mogelijk thuis”, schrijft Koolmees.

Toch komt het kabinet, in overleg met vakbonden en werkgevers, met een aantal maatregelen. Zo wordt er, op voorstel van de SP, gezocht naar ‘criteria’ over wanneer het wel of niet mogelijk is om thuis te werken. Koolmees belooft de Kamer medio februari te informeren over de “concrete uitwerking” van die voorwaarden. De Inspectie SZW (vroeger de arbeidsinspectie genoemd) heeft al een meldpunt “voor meldingen over corona in relatie tot werk, arbeidsomstandigheden en arbeidsvoorwaarden”. Werknemers kunnen zich met de criteria melden bij de inspectie als ze vermoeden dat ze onterecht gedwongen worden op locatie te werken.

Op initiatief van D66 en GroenLinks wordt 5 miljoen euro vrijgemaakt om werkgevers te helpen het thuiswerken goed vorm te geven. Begin maart komt het kabinet met een wetsvoorstel waardoor kantoorpanden gesloten kunnen worden, als er door nalatigheid een corona-uitbraak heeft plaatsgevonden. De Partij voor de Dieren en GroenLinks hadden het kabinet de opdracht gegeven met zo’n voorstel te komen.