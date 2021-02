Kinderen verspreiden Britse variant meer dan gewone coronavirus

Kinderen spelen een kleine rol bij de verspreiding van het coronavirus, maar bij de Britse variant gebeurt dit meer dan bij de oude versies van het virus. Dat concluderen GGD Rotterdam-Rijnmond en het Erasmus MC op basis van recent onderzoek in de gemeente Lansingerland.

Als het coronavirus bij minstens twee mensen in een huishouden werd vastgesteld, “waren kinderen met de Britse variant vaker de personen die het virus mee naar huis hadden genomen en de anderen hadden besmet”. Bovendien kregen zowel kinderen als volwassenen vaker klachten bij de Britse variant dan bij de oudere varianten.

Alle inwoners van de gemeente Lansingerland konden zich in januari laten testen op het coronavirus. Aanleiding voor de grootschalige test was de uitbraak van het virus rond basisschool RKBS Willibrord in Bergschenhoek. Ook scholen en dagverblijven eromheen werden extra gecontroleerd. Uiteindelijk bleek de uitbraak beperkt te zijn gebleven. Volgens de GGD komt dit doordat mensen zich extra goed aan de regels hebben gehouden toen de eerste gevallen bekend werden, doordat de scholen zijn gesloten en doordat positief geteste mensen in quarantaine gingen. Daardoor is het aantal besmettingen flink afgenomen.