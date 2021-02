Ollongren: minderheid gemeenten nog niet klaar voor verkiezingen

Volgens minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken is “een kleine minderheid” van gemeenten nog niet klaar voor de aankomende Tweede Kamerverkiezingen. “Een kleine groep moet echt nog een been bijtrekken”, aldus de minister. Dat betekent dat in die gemeenten nog niet voldoende stembureaus of stembureauleden zijn gevonden.

Ollongren was woensdagmiddag op bezoek bij een stembureau in Rotterdam. In die gemeente zijn dit jaar 415 stembureaus open tijdens de verkiezingen. Meer dan de helft van die locaties moest nieuw gevonden worden, omdat veel locaties vanwege de coronamaatregelen dit jaar niet geschikt zijn als stembureau. Zo moeten stembureaus zo ingericht kunnen worden dat kiezers en stembureauleden allemaal 1,5 meter afstand van elkaar kunnen houden.

Sommige gemeenten noemen het lastig om de verkiezingen dit jaar binnen alle maatregelen te organiseren. Grofweg een kwart van de gemeenten heeft bovendien nog niet genoeg stembureauleden gevonden, meldde de minister vorige week. Gemeenten die nog niet voldoende stembureaus of stembureauleden op het oog hebben, kunnen hulp krijgen van het ministerie, aldus Ollongren. “Niemand hoeft het zelf te bedenken.”