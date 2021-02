OM eist in hoger beroep 20 jaar tegen verdachte Posbankmoord

Het OM eist in hoger beroep een gevangenisstraf van twintig jaar tegen Souris R. (47) uit Veghel voor zijn aandeel in de zogeheten Posbankmoord.

R. werd in maart 2018 samen met medeverdachte Frank S. (60) uit Boekel al door het gerechtshof in Arnhem veroordeeld tot achttien jaar cel, wegens de moord op Alex Wiegmink uit Drempt.

Het slachtoffer werd op 20 januari 2003 tijdens een rondje hardlopen op de Posbank in Rheden doodgeschoten. De mannen wilden de auto van Wiegmink afpakken om die te gebruiken voor een roofoverval. Het lichaam van Wiegmink legden ze in diens eigen auto. In een bos bij Erp besloten ze de auto met het lichaam erin in brand te steken.

De Hoge Raad bepaalde dat de zaak over moest. Het gerechtshof in Den Haag moet nu beoordelen hoe betrouwbaar de aanvankelijke bekentenis van R. is geweest. Undercoveragenten ontlokten hem een bekentenis door zich voor te doen als drugshandelaren. Ze beloofden hem een drugsdeal die alleen door kon gaan als hij de moord zou bekennen, zodat ze hem konden helpen. R. bekende, maar hij zei later tijdens de rechtszaak dat dat grootspraak was.