‘Onderzoek of CoronaMelder eerder moet afgaan om Britse variant’

Nu de Britse variant van het coronavirus volop rondgaat in Nederland, zou het weleens nodig kunnen zijn om de CoronaMelder strakker af te stellen. Een speciale commissie die demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge regelmatig over de app adviseert, wijst erop dat de gemuteerde versie besmettelijker is dan eerdere varianten. “Hierdoor is waarschijnlijk een kortere periode van contact of een grotere afstand reeds genoeg om besmet te kunnen raken.”

Het ministerie moet volgens de commissie uitzoeken of het verstandig is om mensen sneller te gaan waarschuwen dan nu. Gebruikers van de app, die al ruim 4,5 miljoen keer is gedownload, krijgen momenteel een waarschuwing als ze 15 minuten of langer binnen 1,5 meter zijn geweest van een andere appgebruiker die positief is getest.

Volgens de commissie is het “wenselijk na te gaan” of aangepaste instellingen “daadwerkelijk leiden tot het sneller of meer vinden van besmette personen”. Daarvoor zijn “verschillende vormen van praktijkonderzoek denkbaar”. Ook ervaringen uit andere landen kunnen mogelijk inzichten opleveren.